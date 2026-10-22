WSJ: Маск частично восстановил Украине спутниковую связь по просьбе Трампа

Президент США Дональд Трамп потребовал от основателя SpaceX Илона Маска снять ограничения на использование Украиной военной спутниковой системы Starshield. После разговора связь начала восстанавливаться, однако прежняя скорость работы оборудования так и не вернулась, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, ограничения затронули специализированную версию Starlink, которую украинские военные используют в том числе для управления беспилотниками и координации боевых действий. Снижение скорости соединения создало серьёзные трудности ВСУ при проведении военных операций.

Ранее Fox News писал, что Илон Маск мог ограничить доступ ВСУ к Starshield из-за использования спутниковой системы в наступательных операциях. По мнению журналиста издания, предприниматель недоволен применением технологий SpaceX для нанесения ударов и опасается возможных последствий для своего бизнеса. При этом сам Маск отрицал личную ответственность за ограничения, утверждая, что решения об использовании системы принимают американские власти.