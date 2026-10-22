WSJ: Маск частично восстановил Украине спутниковую связь по просьбе Трампа
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Президент США Дональд Трамп потребовал от основателя SpaceX Илона Маска снять ограничения на использование Украиной военной спутниковой системы Starshield. После разговора связь начала восстанавливаться, однако прежняя скорость работы оборудования так и не вернулась, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации издания, ограничения затронули специализированную версию Starlink, которую украинские военные используют в том числе для управления беспилотниками и координации боевых действий. Снижение скорости соединения создало серьёзные трудности ВСУ при проведении военных операций.
Ранее Fox News писал, что Илон Маск мог ограничить доступ ВСУ к Starshield из-за использования спутниковой системы в наступательных операциях. По мнению журналиста издания, предприниматель недоволен применением технологий SpaceX для нанесения ударов и опасается возможных последствий для своего бизнеса. При этом сам Маск отрицал личную ответственность за ограничения, утверждая, что решения об использовании системы принимают американские власти.
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