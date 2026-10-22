«Все бегут к SpaceX»: Вэнс указал Европе на её место из-за скандала со Starlink

Спор о доступе Украины к спутниковой связи Starlink и Starshield вновь показал зависимость Европы от США, считает американский вице-президент Джей Ди Вэнс. В разговоре с журналистами в Цинциннати он выступил в защиту главы SpaceX Илона Маска на фоне обвинений в ограничении связи для Киева.

Вэнс назвал противоречивым отношение европейских стран к компании. По его словам, они одновременно добиваются нужных им услуг SpaceX и ведут против неё регуляторную и лицензионную борьбу.

«А теперь они все бегут к SpaceX, умоляя её: «Сделайте то, что нам от вас нужно», — сказал вице-президент. Он связал эту ситуацию с более широкой зависимостью европейских стран от американских технологий, бизнеса и вооружённых сил, о которой, по его словам, неоднократно говорил лидер Штатов Дональд Трамп.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кая Каллас признала отсутствие у ЕС возможности быстро заменить Starlink для Украины. Глава европейской дипломатии заявила, что украинская сторона нуждается в этой системе, а Европа пока не может предоставить полноценную альтернативу.