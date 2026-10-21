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Опубликовано 21 октября, 19:26

Илон Маск мог ограничить доступ ВСУ к Starshield из-за военных операций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский предприниматель Илон Маск мог лично принять решение об ограничении работы спутниковой системы Starshield, используемой украинскими военными. Причиной могло стать недовольство бизнесмена применением технологий SpaceX в наступательных операциях ВСУ. Такую версию высказал журналист телеканала Fox News Питер Дуси.

«Похоже, у Илона Маска просто есть претензии к тому, как используется технология, которую он изобрел и контролирует. Судя по его публичным заявлениям, Маск считает, что эти коммерческие продукты используются, по сути, для наступательных военных операций, что противоречит закону», — заявил корреспондент.

По мнению Дуси, предприниматель выступает против использования коммерческих спутниковых технологий для проведения ударных операций и опасается негативных последствий для своего бизнеса. Журналист предположил, что именно это могло стать причиной ограничений связи.

Ранее украинские военные сообщили о проблемах с работой Starshield — специализированной спутниковой системы SpaceX, предназначенной для государственных и военных заказчиков. По данным американских СМИ, ограничения затронули связь с беспилотниками, движущимися на высокой скорости.

При этом сам Маск отрицал личную ответственность за введённые ограничения. Он утверждал, что решения об использовании Starshield принимают американские военные и президент США Дональд Трамп. Последний также отрицал причастность к ограничению связи.

Однако 20 октября американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что инициатива ограничения работы системы могла исходить от самого Маска.

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Ранее Life.ru сообщал, что, по данным The Wall Street Journal, Маск самостоятельно распорядился ограничить доступ ВСУ к Starshield. Ограничения, введённые 14 октября, затронули спутниковую связь украинских беспилотников и осложнили проведение ряда операций. При этом сам предприниматель ранее утверждал, что условия использования военной системы определяют власти США.

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Наталья Демьянова
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