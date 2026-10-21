Илон Маск мог ограничить доступ ВСУ к Starshield из-за военных операций
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Американский предприниматель Илон Маск мог лично принять решение об ограничении работы спутниковой системы Starshield, используемой украинскими военными. Причиной могло стать недовольство бизнесмена применением технологий SpaceX в наступательных операциях ВСУ. Такую версию высказал журналист телеканала Fox News Питер Дуси.
«Похоже, у Илона Маска просто есть претензии к тому, как используется технология, которую он изобрел и контролирует. Судя по его публичным заявлениям, Маск считает, что эти коммерческие продукты используются, по сути, для наступательных военных операций, что противоречит закону», — заявил корреспондент.
По мнению Дуси, предприниматель выступает против использования коммерческих спутниковых технологий для проведения ударных операций и опасается негативных последствий для своего бизнеса. Журналист предположил, что именно это могло стать причиной ограничений связи.
Ранее украинские военные сообщили о проблемах с работой Starshield — специализированной спутниковой системы SpaceX, предназначенной для государственных и военных заказчиков. По данным американских СМИ, ограничения затронули связь с беспилотниками, движущимися на высокой скорости.
При этом сам Маск отрицал личную ответственность за введённые ограничения. Он утверждал, что решения об использовании Starshield принимают американские военные и президент США Дональд Трамп. Последний также отрицал причастность к ограничению связи.
Однако 20 октября американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что инициатива ограничения работы системы могла исходить от самого Маска.
Ранее Life.ru сообщал, что, по данным The Wall Street Journal, Маск самостоятельно распорядился ограничить доступ ВСУ к Starshield. Ограничения, введённые 14 октября, затронули спутниковую связь украинских беспилотников и осложнили проведение ряда операций. При этом сам предприниматель ранее утверждал, что условия использования военной системы определяют власти США.