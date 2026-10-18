Советник Зеленского рассекретил переговоры с США по Starshield

Украина добивается отмены скоростных ограничений на использование военной спутниковой связи Starshield, которые осложнили работу беспилотников ВСУ. Соответствующие переговоры ведутся с американскими властями и компанией SpaceX, сообщил Associated Press советник Владимира Зеленского по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов.

По его словам, Киев активно ведёт переговоры с властями США и SpaceX, чтобы вернуть прежние условия обслуживания или перейти на специализированный тариф Starshield для авиации. Последний вариант предусматривает работу без скоростного лимита, однако обходится значительно дороже.

Параллельно власти рассматривают резервные решения на случай полной потери доступа к американской системе. Среди потенциальных замен называются спутниковая сеть Amazon Leo и сервис OneWeb. Таким образом, Киев рассчитывает снизить зависимость от одного поставщика связи.