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Опубликовано 18 октября, 17:30

Советник Зеленского рассекретил переговоры с США по Starshield

Бескрестнов: Киев пытается договориться с США об отмене ограничений Starshield

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / daily_creativity

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / daily_creativity

Украина добивается отмены скоростных ограничений на использование военной спутниковой связи Starshield, которые осложнили работу беспилотников ВСУ. Соответствующие переговоры ведутся с американскими властями и компанией SpaceX, сообщил Associated Press советник Владимира Зеленского по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов.

По его словам, Киев активно ведёт переговоры с властями США и SpaceX, чтобы вернуть прежние условия обслуживания или перейти на специализированный тариф Starshield для авиации. Последний вариант предусматривает работу без скоростного лимита, однако обходится значительно дороже.

Параллельно власти рассматривают резервные решения на случай полной потери доступа к американской системе. Среди потенциальных замен называются спутниковая сеть Amazon Leo и сервис OneWeb. Таким образом, Киев рассчитывает снизить зависимость от одного поставщика связи.

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Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский признал сохранение ограничений Starlink для ВСУ даже после частичного восстановления скорости интернета. Украинский политик подтвердил, что проблема остаётся нерешённой, несмотря на улучшение качества соединения. При этом Рубио заявил об отсутствии у Украины доступа к Starshield для ударов по России.

Больше новостей о международных отношениях, решениях Евросоюза и ситуации вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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