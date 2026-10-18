Советник Зеленского рассекретил переговоры с США по Starshield
Бескрестнов: Киев пытается договориться с США об отмене ограничений Starshield
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Украина добивается отмены скоростных ограничений на использование военной спутниковой связи Starshield, которые осложнили работу беспилотников ВСУ. Соответствующие переговоры ведутся с американскими властями и компанией SpaceX, сообщил Associated Press советник Владимира Зеленского по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов.
По его словам, Киев активно ведёт переговоры с властями США и SpaceX, чтобы вернуть прежние условия обслуживания или перейти на специализированный тариф Starshield для авиации. Последний вариант предусматривает работу без скоростного лимита, однако обходится значительно дороже.
Параллельно власти рассматривают резервные решения на случай полной потери доступа к американской системе. Среди потенциальных замен называются спутниковая сеть Amazon Leo и сервис OneWeb. Таким образом, Киев рассчитывает снизить зависимость от одного поставщика связи.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский признал сохранение ограничений Starlink для ВСУ даже после частичного восстановления скорости интернета. Украинский политик подтвердил, что проблема остаётся нерешённой, несмотря на улучшение качества соединения. При этом Рубио заявил об отсутствии у Украины доступа к Starshield для ударов по России.
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