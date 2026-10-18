Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 12:12

Рубио: США пока не дали Украине доступ к Starshield для ударов по России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

США пока не предоставили Украине возможность использовать военную систему спутниковой связи Starshield для нанесения дальнобойных ударов по территории России. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время общения с журналистами, подчеркнув, что вопрос остаётся на стадии обсуждения.

«Я знаю, что Украина просила доступ к Starshield для проведения ударов вглубь России. В данный момент у них нет этого доступа», — заявил Рубио.

Госсекретарь пояснил, что Starshield представляет собой систему военного назначения, которую используют вооружённые силы США. В отличие от коммерческой сети Starlink, она предназначена для решения оборонных задач. При этом обсуждение возможного предоставления Украине дополнительных возможностей Starshield продолжается.

«Не можем сбивать дроны»: Зеленский пожаловался на проблемы в работе Starlink
«Не можем сбивать дроны»: Зеленский пожаловался на проблемы в работе Starlink

Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп отверг свою причастность к ограничениям работы Starshield для украинских военных. Американский лидер также усомнился, что соответствующее решение мог принять предприниматель Илон Маск.

Больше новостей о международных отношениях и событиях вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Марко Рубио
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar