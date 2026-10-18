Рубио: США пока не дали Украине доступ к Starshield для ударов по России

США пока не предоставили Украине возможность использовать военную систему спутниковой связи Starshield для нанесения дальнобойных ударов по территории России. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время общения с журналистами, подчеркнув, что вопрос остаётся на стадии обсуждения.

«Я знаю, что Украина просила доступ к Starshield для проведения ударов вглубь России. В данный момент у них нет этого доступа», — заявил Рубио.

Госсекретарь пояснил, что Starshield представляет собой систему военного назначения, которую используют вооружённые силы США. В отличие от коммерческой сети Starlink, она предназначена для решения оборонных задач. При этом обсуждение возможного предоставления Украине дополнительных возможностей Starshield продолжается.

Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп отверг свою причастность к ограничениям работы Starshield для украинских военных. Американский лидер также усомнился, что соответствующее решение мог принять предприниматель Илон Маск.