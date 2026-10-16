Трамп «не знает», кто ограничил Украине доступ к Starshield

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к ограничениям работы спутниковой системы Starshield для украинских военных. Он также усомнился, что решение мог принять глава SpaceX Илон Маск.

«Это был не я, и я не думаю, что это был Илон», — сказал Трамп журналистам.

Американский лидер добавил, что, насколько ему известно, система сейчас работает так же, как прежде. На вопрос, кто мог стоять за ограничениями, он ответил, что не знает и не уверен, что Starshield вообще полностью прекращал работу.

При этом Reuters ранее сообщил со ссылкой на двух американских чиновников и представителя западной страны, что распоряжение ограничить работу Starshield для ВСУ поступило из Белого дома. По данным агентства, руководство Пентагона получило указание сократить возможности использования системы украинскими военными. Кто именно инициировал решение, источники не уточнили.

Проблемы начались 14 октября. Украинские военные сообщили, что терминалы стали терять соединение при движении быстрее 160 км/ч, что осложнило использование беспилотников и проведение ряда операций.

Илон Маск ранее подчёркивал, что Starshield, в отличие от коммерческого Starlink, находится под контролем правительства США, а правила его военного применения определяют американские власти.

Ранее Life.ru писал, что приказ ограничить Starshield для Украины, по данным Reuters, поступил из Белого дома. При этом в администрации США утверждали, что Трамп лично такого распоряжения не отдавал.