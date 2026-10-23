Трамп исключил участие своей супруги в трёхсторонних переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга Мелания не будет участвовать в трёхсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер с иронией отреагировал на саму возможность привлечения первой леди.

«Нет, но это не худшая идея, которую я когда-либо слышал», — ответил Трамп журналистам.

При этом Мелания Трамп принимает участие в переговорном процессе. Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина контактируют с ней по гуманитарным вопросам.