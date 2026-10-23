Трамп: Россия и Украина сотрудничают с первой леди по гуманитарным вопросам

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина напрямую взаимодействуют с его супругой Меланией по гуманитарным вопросам. По словам американского лидера, первая леди сосредоточена прежде всего на помощи детям, пострадавшим из-за конфликта.

«Она хочет спасти детей. Она уделяет этому все внимание. И обе стороны взаимодействуют с ней, так что это очень хорошая работа», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Заявление прозвучало на фоне сообщения Белого дома о договорённости Москвы и Киева временно прекратить огонь в Алёшках Херсонской области с 29 октября. Речь идёт о локальном режиме тишины, необходимом для доставки гуманитарной помощи и организации эвакуации мирных жителей.

По версии американской администрации, Мелания Трамп и её представитель напрямую работали с руководством обеих стран, согласовывая условия гуманитарной операции. Предполагается, что гражданские специалисты России и Украины смогут оценить потребности жителей города и помочь желающим эвакуироваться.

Первая леди США уже участвовала в переговорах о возвращении детей, разлучённых с семьями из-за конфликта. Для этого её команда ранее установила прямые каналы связи с Москвой и Киевом, которые теперь используются и при обсуждении ситуации в Алёшках.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин поблагодарил Дональда и Меланию Трамп за помощь в решении гуманитарных вопросов. Российский лидер выразил признательность американской стороне во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября.