Песков: Военные согласовывают сроки прекращения огня в районе Алёшек

Российские военные согласовывают сроки временного прекращения огня в районе города Алёшки Херсонской области для проведения гуманитарной операции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что эвакуация местных жителей может занять несколько дней.

Напомним, сегодня Белый дом объявил о договорённости России и Украины временно прекратить огонь в Алёшках Херсонской области с 29 октября. По заявлению американской стороны, соглашение было достигнуто при содействии первой леди США Мелании Трамп и предусматривает доставку продовольствия, медикаментов и организацию безопасных коридоров для эвакуации мирных жителей. По оценкам администрации Штатов, в городе остаются от 1700 до 2000 человек, преимущественно пожилых, включая около 50 детей. Желающим покинуть Алёшки обещают обеспечить транспорт для выезда на территорию России или Украины.