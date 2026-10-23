Песков: Военные согласовывают сроки прекращения огня в районе Алёшек
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Российские военные согласовывают сроки временного прекращения огня в районе города Алёшки Херсонской области для проведения гуманитарной операции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что эвакуация местных жителей может занять несколько дней.
Представитель Кремля пояснил, что сейчас обсуждаются конкретные временные рамки режима тишины. Его продолжительность должна позволить организовать безопасный вывоз гражданского населения из района боевых действий.
Напомним, сегодня Белый дом объявил о договорённости России и Украины временно прекратить огонь в Алёшках Херсонской области с 29 октября. По заявлению американской стороны, соглашение было достигнуто при содействии первой леди США Мелании Трамп и предусматривает доставку продовольствия, медикаментов и организацию безопасных коридоров для эвакуации мирных жителей. По оценкам администрации Штатов, в городе остаются от 1700 до 2000 человек, преимущественно пожилых, включая около 50 детей. Желающим покинуть Алёшки обещают обеспечить транспорт для выезда на территорию России или Украины.
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