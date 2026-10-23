Россия и Украина договорились о перемирии в Алёшках при участии жены Трампа, заявили в Белом доме

Россия и Украина договорились о временном прекращении боевых действий в городе Алёшки Херсонской области ради доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Режим прекращения огня должен вступить в силу 29 октября 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Согласно заявлению американской администрации, стороны согласились временно остановить все военные действия в пределах города. Это позволит обеспечить доставку продовольствия и медикаментов, а также подготовить безопасный коридор для вывоза гражданского населения.

В Белом доме заявили, что ключевую роль в достижении договорённости сыграла первая леди США Мелания Трамп. Она и её представитель напрямую взаимодействовали с российским и украинским руководством, согласовывая сроки, порядок проведения гуманитарной операции и условия безопасности.

Предполагается, что гражданские представители обеих сторон смогут посетить жителей Алёшек, чтобы определить, какая помощь им необходима. Желающим эвакуироваться обещают организовать транспорт до выбранного ими места назначения — на территорию России или Украины.

По оценке Белого дома, в Алёшках сейчас остаются от 1700 до 2000 человек, преимущественно пожилых. Среди них около 50 детей. Многие жители испытывают нехватку продуктов, питьевой воды и лекарств, а эвакуацию осложняют заминированные дороги и продолжающиеся боевые действия.

Американская администрация также сообщила, что к гуманитарной операции планируется привлечь независимую американскую медиакомпанию, представители которой будут сопровождать работу российских и украинских групп.

Россия неоднократно обвиняла ВСУ в блокаде Алёшек и создании угрозы для мирных жителей. Как сообщал Life.ru, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил на заседании Генассамблеи ООН, что украинские военные продолжают минировать дороги, ведущие в город, препятствуя доставке гуманитарной помощи. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, с начала 2026 года в Алёшкинском округе в результате атак ВСУ погибли 68 мирных жителей, в том числе 29 непосредственно в Алёшках. Ещё более 130 человек получили ранения. под удары попадают гражданский транспорт, коммунальные службы и автомобили скорой помощи.