«Ни еды, ни воды, ни дров»: Жители Алёшек раскрыли, как выживают под обстрелами дронов ВСУ

С мая 2026 года в Алёшки не приходят продукты. Некоторые жители выживают за счёт домашних заготовок. Об этом они рассказали военкору RT Филиппу Прокудину.

«Ни еды, ни воды, ни дров на зиму... Ложишься спать и думаешь, завтра поешь или нет, потому что сегодня ты не поел. И завтра ты не поел — ну не повезло», — приводит телеканал слова одного из мужчин.

По данным военкора, город остаётся в блокаде. Дороги минируют с помощью дронов. Глава Алёшкинского муниципального округа Руслан Хоменко заявил, что в сутки сбрасывают от семи до 36 мин на разных участках.

Под удары попадают и те, кто везёт гуманитарную помощь. Местный житель добавил, что город постоянно находится под обстрелами беспилотников.

«По нашему дому прилетало три раза. Повылетали окна, двери. Ночью спишь... всё жужжит — всё, этот самый дрон», — рассказал он.

Люди, которым удалось выбраться, описывают быт без тепла и стабильного снабжения. Дров на зиму нет, продукты не завозятся, а выходить на улицу рискованно из-за дронов.

А ранее Life.ru сообщал о доставке более двух тонн гуманитарной помощи в Алёшки за два месяца. По словам уполномоченного по правам ребёнка в Херсонской области Ирины Кравченко, снабжение города осложняли заминированные дороги. После расчистки одного из маршрутов в местную больницу удалось доставить продовольствие и медикаменты.