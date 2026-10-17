«В один дом по два дрона»: ВСУ убивают мирных жителей под Алёшками
Офицер Салют сообщил об ударах FPV-дронов ВСУ по жилым домам под Алёшками
Дроноводы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Украинские операторы FPV-дронов целенаправленно атакуют дома мирных жителей в Алёшкинском округе Херсонской области, утверждает офицер 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Салют.
Один из описанных им эпизодов — попадание двух беспилотников в один дом. По оценке военнослужащего, по изображению было видно, что здание жилое.
«В один дом залетели два FPV-дрона, но было видно, что дом жилой был», — сказал Салют.
Офицер пояснил, что сведения об атаках получают по видеоперехватам. Среди населённых пунктов он назвал Алёшки, Раденск и Великие Копани. По его словам, бывают дни, когда фиксируют по два-три дрона, пишет ТАСС.
Ранее Life.ru рассказывал о девяти мирных жителях, пострадавших за несколько дней на дороге между Алёшками и Раденском. Город на протяжении трёх лет подвергается практически ежечасным ударам ВСУ. Из-за повреждения инфраструктуры Алёшки остаются без электричества и централизованного водоснабжения, а мобильная связь работает с перебоями. При этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник не раз сообщал, что военные ВСУ устраивают настоящие пытки над жителями Алёшек.
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