«В один дом по два дрона»: ВСУ убивают мирных жителей под Алёшками

Украинские операторы FPV-дронов целенаправленно атакуют дома мирных жителей в Алёшкинском округе Херсонской области, утверждает офицер 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Салют.

Один из описанных им эпизодов — попадание двух беспилотников в один дом. По оценке военнослужащего, по изображению было видно, что здание жилое.

«В один дом залетели два FPV-дрона, но было видно, что дом жилой был», — сказал Салют.

Офицер пояснил, что сведения об атаках получают по видеоперехватам. Среди населённых пунктов он назвал Алёшки, Раденск и Великие Копани. По его словам, бывают дни, когда фиксируют по два-три дрона, пишет ТАСС.