Действия украинской стороны в Алёшках Херсонской области нарушают нормы международного гуманитарного права и создают угрозу жизни мирного населения. Об этом в эфире телеканала «Таврия» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Дипломат обвинил Киев в создании искусственного голода и назвал происходящее военным преступлением.

«Потому что то, что происходит в Алёшках, — это преступление, это убийство гражданского населения, это создание искусственного голода, это создание невыносимых условий для жизни», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

Мирошник призвал государства, которые сохраняют нейтралитет в конфликте, обратить внимание на гуманитарную обстановку в городе. По его мнению, эти страны должны добиваться от Киева последовательного соблюдения международного гуманитарного права, независимо от своей политической позиции.

Дипломат напомнил, что Женевские конвенции поддерживают 193 государства. При этом некоторые из них, как утверждает представитель МИД, не реагируют на происходящее в Алёшках. Он считает, что международное сообщество должно обеспечить соблюдение правил защиты гражданского населения во время вооружённых конфликтов.

Отдельно Мирошник высказался о западном информационном освещении ситуации. По его оценке, соответствующая кампания направлена на оправдание дальнейшего финансирования Украины. Дипломат утверждает, что для этого действия Киева представляют в положительном свете, а Россию подвергают критике.

Ранее Родион Мирошник обвинил украинские власти в распространении недостоверных сведений об эвакуации жителей Алёшек на подконтрольную Киеву территорию. Дипломат заявил, что прямой выезд из города на противоположный берег Днепра невозможен из-за отсутствия действующих переправ. По его словам, жителям приходится пользоваться объездными маршрутами, в том числе через Белоруссию. Мирошник также утверждал, что город на протяжении трёх лет подвергается практически ежечасным ударам ВСУ. Из-за повреждения инфраструктуры Алёшки, по его сведениям, остаются без электричества и централизованного водоснабжения, а мобильная связь работает с перебоями.