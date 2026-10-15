Заявления Киева об эвакуации жителей Алёшек Херсонской области на украинскую сторону не соответствуют действительности, утверждает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом дипломат заявил на неформальном заседании членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа».

По словам Мирошника, от подконтрольной Киеву территории город отделяет километровое русло Днепра, через которое нет ни мостов, ни переправ. Прямое сообщение между берегами отсутствует.

«Инсинуации Киева об эвакуированных на украинскую сторону беженцах — откровенная ложь», — подчеркнул он.

Дипломат пояснил, что попасть на Украину можно лишь объездным маршрутом. Для этого необходимо сначала добраться до соседнего населённого пункта, откуда отправляются автобусы через территорию Белоруссии.

Мирошник также сообщил, что Алёшки подвергаются ежечасным ударам Вооружённых сил Украины (ВСУ) на протяжении как минимум трёх лет. По его словам, всё это время город остаётся без электричества и централизованного водоснабжения, а связь практически отсутствует. Попытки восстановить повреждённые коммуникации, как утверждает представитель МИД, заканчиваются новыми обстрелами.

Ситуацию осложняют заминированные подъездные дороги и беспилотники, постоянно находящиеся над двумя основными трассами. Мирошник заявил, что под удары попадает любой транспорт, пытающийся попасть в город, включая частные автомобили и машины скорой помощи.

Из-за этого местным жителям приходится самостоятельно добывать продовольствие. Одни питаются выращенными на огородах овощами, другие преодолевают пешком до 25 километров до Раденска, возвращаясь с покупками на велосипедах и тележках. По данным местных властей, которые привёл дипломат, с начала 2026 года в Алёшках погибли 68 мирных жителей, ещё более 130 получили ранения.

Украинская сторона, в свою очередь, возлагает ответственность за гуманитарный кризис в Алёшках на Россию. Представители ООН ранее призвали обеспечить жителям города безопасную эвакуацию и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи.

Ранее Life.ru сообщал о доставке в Алёшки более двух тонн гуманитарных грузов за два месяца. По словам регионального уполномоченного по правам ребёнка Ирины Кравченко, после обезвреживания взрывчатки на дорогах в местную больницу удалось доставить медикаменты и продовольствие.