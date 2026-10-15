Россия призвала Украину и западные страны — участницы ОБСЕ прекратить распространение недостоверных сведений о ситуации в Алёшках Херсонской области. Об этом заявила глава российской делегации на венских переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Выступая на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, дипломат потребовала от международных организаций объективной оценки действий Киева в отношении города.

«Призываем Киев и западные государства-участники ОБСЕ отказаться от тиражирования оторванных от реальности заявлений, а международные организации — дать беспристрастную оценку преступлениям Киева в отношении многострадального города Алёшки», — сказала Жданова.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели 68 мирных жителей Алёшкинского округа в результате атак ВСУ с начала 2026 года. По его данным, непосредственно в Алёшках погибли 29 человек, а число раненых на территории муниципалитета превысило 130. При этом статистика не учитывает пострадавших, которые не обращались за медицинской помощью.