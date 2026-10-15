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Опубликовано 15 октября, 10:15

Жданова призвала Киев и Запад прекратить ложные заявления об Алёшках

Обложка © Telegram / armscontrolrus

Обложка © Telegram / armscontrolrus

Россия призвала Украину и западные страны — участницы ОБСЕ прекратить распространение недостоверных сведений о ситуации в Алёшках Херсонской области. Об этом заявила глава российской делегации на венских переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Выступая на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, дипломат потребовала от международных организаций объективной оценки действий Киева в отношении города.

«Призываем Киев и западные государства-участники ОБСЕ отказаться от тиражирования оторванных от реальности заявлений, а международные организации — дать беспристрастную оценку преступлениям Киева в отношении многострадального города Алёшки», — сказала Жданова.

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Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели 68 мирных жителей Алёшкинского округа в результате атак ВСУ с начала 2026 года. По его данным, непосредственно в Алёшках погибли 29 человек, а число раненых на территории муниципалитета превысило 130. При этом статистика не учитывает пострадавших, которые не обращались за медицинской помощью.

Больше новостей о решениях европейских властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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