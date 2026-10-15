В МИД РФ допустили новую встречу с послами «евротройки» по Украине

Россия готова рассмотреть возможность новой встречи с послами Великобритании, Германии и Франции, если они направят соответствующий запрос. Решение будет зависеть от текущей ситуации вокруг Украины и предложений европейских дипломатов. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью «Известиям».

«Если их послы обратятся с просьбой о новой встрече, то вопрос будет рассмотрен с учётом ситуации вокруг Украины. От диалога мы в принципе не уклоняемся. Но важно понимать, с чем, собственно, послы вознамерятся прийти», — заявил дипломат.

По словам Галузина, Москва не исключает дипломатических контактов с представителями трёх европейских государств. Однако российская сторона намерена учитывать содержание возможных предложений и позицию западных стран по украинскому урегулированию.

Замминистра также отметил, что сейчас Россия не видит оснований для предметных переговоров с западноевропейскими государствами. Он обвинил их в продолжении военной и финансовой поддержки Киева, а также в нежелании обсуждать причины конфликта.

Отдельное внимание Галузин уделил санкционной политике Великобритании, Германии и Франции. По его оценке, европейские государства пытаются воздействовать на Москву посредством ограничительных мер и ультиматумов вместо поиска дипломатических решений.

Предыдущая встреча заместителя главы МИД РФ с послами трёх стран состоялась 11 июня. Тогда Галузин изложил российскую позицию по украинскому урегулированию и раскритиковал подходы европейских правительств. Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что дипломаты прибыли в Москву для предъявления ультимативных требований.

Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф рассказал о международных консультациях по украинскому урегулированию в Майами. В обсуждении участвовали представители Вашингтона, Киева, НАТО, Еврокомиссии и «евротройки». Стороны рассмотрели возможные шаги для завершения конфликта до наступления зимы, а также перспективы долгосрочных мирных договорённостей. Отдельное внимание участники уделили состоянию украинской энергетики, подготовке к холодному сезону и сохранению экспорта зерна. Кроме того, представители стран обсудили гарантии безопасности для Украины, восстановление её экономики и дальнейшую интеграцию в Евросоюз.