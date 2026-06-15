«Расчёты с негодными целями»: Лавров рассказал о визите послов евротройки в МИД РФ
Лавров: Послы евротройки на встрече в МИД РФ не сказали ничего нового по Украине
Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РФ Найджел Кейси, посол Франции в России Николя де Ривьер и посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф (слева направо) у здания МИД РФ. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман
Послы Германии, Франции и Британии на недавней встрече по Украине не принесли Москве ничего нового, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
По словам министра, дипломаты «навязчиво пытаются предлагать свои услуги», явно не желая оставаться в стороне от процесса. Лавров подчеркнул, что европейские столицы ошибаются, если рассчитывают разговаривать с Россией языком ультиматумов.
«Эти расчёты совершенно с негодными целями и они иллюзорны», — заявил он.
Речь идёт о встрече замглавы МИД РФ Михаила Галузина с послами ФРГ, Франции и Британии Александром Ламбсдорффом, Николя де Ривьером и Найджелом Кейси. В российском ведомстве сообщили, что дипломатам разъяснили позицию Москвы по политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта и указали на деструктивную линию Берлина, Парижа и Лондона, которая, по оценке МИД, ведёт к затягиванию боевых действий.
Ранее сам Лавров говорил, что послы этих стран попросили о встрече с его заместителем. Тогда он отмечал, что Москва готова их выслушать, хотя большого оптимизма не испытывает.
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