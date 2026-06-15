«Расчёты с негодными целями»: Лавров рассказал о визите послов евротройки в МИД РФ

Послы Германии, Франции и Британии на недавней встрече по Украине не принесли Москве ничего нового, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

По словам министра, дипломаты «навязчиво пытаются предлагать свои услуги», явно не желая оставаться в стороне от процесса. Лавров подчеркнул, что европейские столицы ошибаются, если рассчитывают разговаривать с Россией языком ультиматумов.

«Эти расчёты совершенно с негодными целями и они иллюзорны», — заявил он.

Ранее сам Лавров говорил, что послы этих стран попросили о встрече с его заместителем. Тогда он отмечал, что Москва готова их выслушать, хотя большого оптимизма не испытывает.