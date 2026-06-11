В МИД РФ указали послам трёх стран на их разрушительный курс по Украине
Галузин указал послам ФРГ, Британии и Франции на деструктивную политику их стран
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Замглавы МИД России Михаил Галузин указал послам ФРГ, Британии и Франции на деструктивную политику их руководства. Информация об этом появилась в сообщении дипведомства по итогам встречи.
Беседа прошла по запросу западных дипломатов — Николая де Ривьера, Найджела Кейси и Александера Ламбсдорфа. Им изложили объективные оценки происходящего.
Представителям трёх стран заявили, что действия их правительств нацелены на максимальное стимулирование киевского режима. Речь идёт о продолжении войны против России.
В МИД подчеркнули: это делается от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».
«Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин», — указано в сообщении министерства.
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