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Регион
11 июня, 10:44

В МИД РФ указали послам трёх стран на их разрушительный курс по Украине

Галузин указал послам ФРГ, Британии и Франции на деструктивную политику их стран

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Замглавы МИД России Михаил Галузин указал послам ФРГ, Британии и Франции на деструктивную политику их руководства. Информация об этом появилась в сообщении дипведомства по итогам встречи.

Беседа прошла по запросу западных дипломатов — Николая де Ривьера, Найджела Кейси и Александера Ламбсдорфа. Им изложили объективные оценки происходящего.

Представителям трёх стран заявили, что действия их правительств нацелены на максимальное стимулирование киевского режима. Речь идёт о продолжении войны против России.

В МИД подчеркнули: это делается от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

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«Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин», — указано в сообщении министерства.

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Никита Никонов
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