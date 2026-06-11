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Регион
11 июня, 10:48

МИД раскрыл, о чём шла речь на встрече с послами Франции, ФРГ и Британии

Галузин: МИД РФ разъяснил послам трёх стран ЕС подход Москвы по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Замглавы МИД России Михаил Галузин провёл встречу с послами Великобритании, Франции и Германии. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что дипломатам разъяснили подход Москвы к урегулированию конфликта на Украине.

Во встрече участвовали посол ФРГ Александр Ламбсдорфф, посол Франции Николя Де Ривьер и посол Великобритании Найджел Кейси.

Как сообщили в МИД РФ, речь шла о поиске политико-дипломатического решения украинского конфликта.

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«Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин», — говорится в сообщении министерства.

Ранее дипломаты трёх стран приезжали в здание МИД России и провели там около полутора часов. После выхода посол Франции сообщил журналистам, что позднее будет опубликовано совместное заявление.

Накануне глава МИД Сергей Лавров говорил, что послы сами просили о встрече с его заместителем. Он отмечал, что российская сторона готова их выслушать, хотя большого оптимизма в Москве не испытывают.

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В последние недели в Европе всё чаще звучат заявления о необходимости возобновления контактов с Россией. На этом фоне встреча в МИД стала одним из заметных дипломатических эпизодов вокруг украинского урегулирования.

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Марина Фещенко
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