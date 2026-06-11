Послы трёх стран вышли из МИД России и пообещали совместное заявление

Послы Франции, Германии и Великобритании в России анонсировали совместное заявление по итогам визита в МИД РФ. Об этом сообщил посол Франции Николя Де Ривьер.

В четверг дипломаты трёх стран приехали в российское внешнеполитическое ведомство. В здании МИД они провели около полутора часов.

«Позднее сегодня мы опубликуем заявление», — сказал французский посол журналистам после выхода из здания.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров говорил, что послы Франции, ФРГ и Британии просили о встрече с его заместителем. По словам министра, в ведомстве готовы выслушать дипломатов, хотя большого оптимизма в Москве не испытывают.

В последнее время в Европе всё чаще звучат заявления о необходимости возобновить диалог с Россией. Глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что обсуждает эту тему с членами блока. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее направлял в Москву своего дипломатического советника. За восстановление контактов также высказывались отдельные европейские политики, связывая это в том числе с вопросами безопасности и энергоресурсов.

Владимир Путин, говоря о возможном посреднике для переговоров, называл предпочтительной кандидатурой бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. При этом он подчёркивал, что европейские страны должны сами выбрать человека, которому доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы.