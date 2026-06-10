Послы Британии, Франции и Германии попросили о встрече с одним из заместителей главы МИД России. Об этом сообщил Сергей Лавров, уточнив, что российская сторона готова их принять и выслушать, хотя особых ожиданий от разговора у Москвы нет.

«Даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на какие-то конструктивные мысли», — сказал он журналистам.

По его словам, скепсис связан с риторикой западных лидеров, которые ранее допускали оскорбительные высказывания в адрес России и неоднократно переходили на личности. Глава МИД подчеркнул, что встреча всё же состоится, но заранее дал понять: рассчитывать на прорыв в Москве не спешат.

«Я не большой оптимист, но послушать — мы послушаем», — добавил министр.

Отношения России с Британией, Францией и Германией остаются напряжёнными на фоне санкций, военной поддержки Украины и регулярных дипломатических заявлений сторон. В Москве неоднократно критиковали европейских лидеров за жёсткую антироссийскую риторику. Кстати, только недавно Зеленский добился от «евротройки» обещаний вместе производить для Украины дальнобойное оружие и системы ПВО. Лондон, Париж и Берлин также продолжают говорить о важной роли Европы в возможном мирном урегулировании и настаивать на идее западного военного контингента на Украине. В МИД России такой сценарий уже называли категорически неприемлемым и предупреждали о риске серьёзной эскалации.