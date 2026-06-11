Посол Франции назвал хорошей встречу в МИД России

Французский посол Николя де Ривьер назвал «хорошей дискуссией» встречу в МИД России. Речь идёт о переговорах глав диппредставительств Великобритании, Германии и Франции с заместителем главы российского МИД Михаилом Галузиным.

«У нас состоялась хорошая дискуссия, сегодня позже мы опубликуем заявление», — сказал де Ривьер журналистам.