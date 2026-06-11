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Регион
11 июня, 12:16

Посол Франции назвал хорошей встречу в МИД России

Обложка © ТАСС / Ramil Sitdikov / АР

Обложка © ТАСС / Ramil Sitdikov / АР

Французский посол Николя де Ривьер назвал «хорошей дискуссией» встречу в МИД России. Речь идёт о переговорах глав диппредставительств Великобритании, Германии и Франции с заместителем главы российского МИД Михаилом Галузиным.

«У нас состоялась хорошая дискуссия, сегодня позже мы опубликуем заявление», — сказал де Ривьер журналистам.

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Напомним, что накануне глава МИД России Сергей Лавров говорил, что послы Франции, ФРГ и Британии просили о встрече с его заместителем. В ведомстве решили выслушать дипломатов. Послы трёх страну же вышли из здания МИД, пообещав дать совместное заявление. Встреча заняла около полутора часов.

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Полина Никифорова
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