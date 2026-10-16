Президент России Владимир Путин подробно рассказал Папе Римскому Льву XIV о гуманитарной ситуации в Алёшках Херсонской области. Российский лидер возложил ответственность за сложившееся положение на Киев. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.

«В связи с тем, что понтифик проявил обеспокоенность судьбой мирных жителей в российском городе Алёшки Херсонской области, даны исчерпывающие разъяснения об ответственности киевского режима за сложившуюся там непростую гуманитарную обстановку», — говорится в сообщении.

Путин также поддержал готовность Ватикана содействовать обеспечению безопасности жителей города и организации поставок необходимых товаров. В Кремле отметили, что разговор прошёл в конструктивном ключе.

Ранее Служба печати Святого престола сообщила, что Лев XIV выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Алёшках и попросил о перемирии для доставки продовольствия и медикаментов, а также безопасной эвакуации мирных жителей. К слову, город на протяжении трёх лет подвергается практически ежечасным ударам ВСУ. Из-за повреждения инфраструктуры Алёшки остаются без электричества и централизованного водоснабжения, а мобильная связь работает с перебоями. При этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник не раз сообщал, что военные ВСУ устраивают настоящие пытки над жителями Алёшек.