Папа Римский Лев XIV провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и попросил о перемирии в Алёшках Херсонской области. Оно необходимо для доставки продовольствия и медикаментов, а также безопасной эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила Служба печати Святого престола.

«Святой отец выразил глубокую озабоченность серьёзной гуманитарной ситуацией в городе Алёшки Херсонской области и попросил о перемирии, чтобы обеспечить доставку продовольствия и медикаментов, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения», — говорится в заявлении.

В завершение беседы понтифик подтвердил приверженность Святого престола диалогу и миру. 71-летний Лев XIV в настоящее время находится в больнице в Риме. 13 октября ему провели операцию по удалению нижней доли правого лёгкого после обнаружения опухоли. По данным Ватикана, восстановление после вмешательства проходит удовлетворительно.

Гуманитарная обстановка в Алёшках Херсонской области остаётся крайне тяжёлой. Причинами являются постоянные обстрелы со стороны ВСУ, дистанционное минирование дорог, атака на гуманитарные конвои и препятствие эвакуации мирных жителей. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что с начала года в Алёшкинском округе погибли 68 человек, ещё более 130 получили ранения. Несмотря на постоянную угрозу ударов, Россия продолжает организовывать доставку продовольствия и медикаментов. Ранее Life.ru рассказывал, что Посольство России в Польше обвинило ВСУ в создании гуманитарного кризиса в Алёшках и препятствовании эвакуации раненых.

Напомним, папа римский Лев XIV провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 16 октября. До этого Лев XIV разговаривал с российским президентом по телефону в 2025 году. Тогда стороны обсудили ситуацию на Украине, гуманитарные вопросы и усилия по обмену пленными.