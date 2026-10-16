Герасимов заявил, что российские войска ведут бои за Орехов

Российские подразделения ведут бои за город Орехов в Запорожской области. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

По его словам, соединения группировки войск «Днепр» продолжают наступательные действия в направлении города. Герасимов также сообщил о переходе под российский контроль населённых пунктов Новопавловка и Новоандреевка.

Кроме того, по заявлению начальника Генштаба, российские подразделения форсировали реку Конку и заняли посёлок Малая Катериновка. После этого десантники продолжили продвижение в северном направлении.

Орехов — город в Пологовском районе Запорожской области, расположенный примерно в 60 километрах к юго-востоку от Запорожья, на левом берегу реки Конки. До начала боевых действий в 2022 году здесь проживали около 14 тысяч человек. Город исторически был сельскохозяйственным и транспортным центром региона. С 2022 года Орехов находится в зоне активных боевых действий на Запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что за неделю с 10 по 16 октября группировка «Север» пресекла все попытки украинских подразделений вырваться из окружения в Харьковской области. По данным ведомства, бои идут на северо-востоке региона, где российские военные удерживают пути выхода окружённой группировки ВСУ.