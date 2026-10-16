ВС РФ пресекли все попытки ВСУ вырваться из окружения под Харьковом

Российские военные за прошедшую неделю пресекли все попытки украинских подразделений вырваться из окружения в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, подводя итоги действий группировки войск «Север» с 10 по 16 октября, передаёт ТАСС.

«Все попытки противника вырваться из окружения пресечены», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

По данным министерства, российские подразделения продолжают операции в районе окружённой группировки ВСУ. Основные действия сосредоточены на северо-востоке Харьковской области, где российские военные ведут бои за населённые пункты и удерживают пути выхода украинских формирований.

Ранее Минобороны сообщало, что группировка «Север» постепенно сокращает территорию, остающуюся под контролем окружённых подразделений. Одновременно российские войска расширяют внешнюю зону контроля, чтобы не допустить деблокирования украинских сил извне.

Также Life.ru рассказывал о боях за три населённых пункта внутри кольца окружения в Харьковской области. По состоянию на 13 октября российские подразделения продолжали наступление на Николаевку, Варваровку и Нефёдовку. Тогда же Минобороны сообщало о боях на других участках региона, включая районы Приколотного, Котовки и Гогино.