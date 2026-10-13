ВС РФ ведут бои за три населённых пункта в Харьковской области
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Российские войска продолжают бои за Николаевку, Варваровку и Нефедовку, находящиеся внутри кольца окружения в Харьковской области. Данную информацию передала пресс-служба Министерства обороны РФ 13 октября.
По данным ведомства, подразделения группировки «Север» постепенно сужают кольцо вокруг украинских сил. Одновременно военнослужащие расширяют внешнюю зону контроля, ведя наступательные действия на других участках региона. В частности, продолжаются сражения за Приколотное, Котовку и Гогино.
Ранее Life.ru сообщал, что 7 октября российские военнослужащие вели бои сразу за пять населённых пунктов в Харьковской области. Тогда в числе целей наступления назывались Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Лобановка. Позднее стало известно об освобождении Лобановки и Лукашово силами группировки «Север».
По данным Минобороны РФ, так называемый Волчанский котёл в Харьковской области сформировался в начале сентября после продвижения подразделений группировки войск «Север» на северо-востоке региона. В окружении оказались подразделения ВСУ общей численностью около двух тысяч человек, а площадь первоначального кольца превышала 400 квадратных километров. В последующие недели российские войска расширяли внешнюю зону контроля и сокращали территорию окружения. К 10 октября Минобороны сообщало о взятии Лукашова и Лобановки и дальнейшем сжатии кольца.
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