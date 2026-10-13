ВС РФ ведут бои за три населённых пункта в Харьковской области

По данным ведомства, подразделения группировки «Север» постепенно сужают кольцо вокруг украинских сил. Одновременно военнослужащие расширяют внешнюю зону контроля, ведя наступательные действия на других участках региона. В частности, продолжаются сражения за Приколотное, Котовку и Гогино.

По данным Минобороны РФ, так называемый Волчанский котёл в Харьковской области сформировался в начале сентября после продвижения подразделений группировки войск «Север» на северо-востоке региона. В окружении оказались подразделения ВСУ общей численностью около двух тысяч человек, а площадь первоначального кольца превышала 400 квадратных километров. В последующие недели российские войска расширяли внешнюю зону контроля и сокращали территорию окружения. К 10 октября Минобороны сообщало о взятии Лукашова и Лобановки и дальнейшем сжатии кольца.