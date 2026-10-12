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Опубликовано 12 октября, 18:49

Минобороны раскрыло тактику ВС РФ при освобождении Лидино в ДНР

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные применили тактику непрерывного огневого воздействия с земли и воздуха при освобождении населённого пункта Лидино в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В боях участвовали военнослужащие 35-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

«В ходе освобождения населённого пункта Лидино ДНР военнослужащие 35-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» задействовали тактику ведения непрерывного огневого воздействия с земли и с воздуха, что привело противника в замешательство и оставление своих позиций», — заявили в ведомстве.

Минобороны: ВС РФ освободили 137 зданий за сутки в Доброполье
Минобороны: ВС РФ освободили 137 зданий за сутки в Доброполье

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные начали бои за шахту «Добропольская» в ДНР. Глава республики Денис Пушилин заявлял, что подразделения ВС РФ продолжают вытеснять украинские силы с территории предприятия. Основные бои, по его словам, также шли в жилой застройке Доброполья.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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