Минобороны раскрыло тактику ВС РФ при освобождении Лидино в ДНР

Российские военные применили тактику непрерывного огневого воздействия с земли и воздуха при освобождении населённого пункта Лидино в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В боях участвовали военнослужащие 35-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

«В ходе освобождения населённого пункта Лидино ДНР военнослужащие 35-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» задействовали тактику ведения непрерывного огневого воздействия с земли и с воздуха, что привело противника в замешательство и оставление своих позиций», — заявили в ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные начали бои за шахту «Добропольская» в ДНР. Глава республики Денис Пушилин заявлял, что подразделения ВС РФ продолжают вытеснять украинские силы с территории предприятия. Основные бои, по его словам, также шли в жилой застройке Доброполья.