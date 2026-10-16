Посольство России в Польше возложило на Вооружённые силы Украины (ВСУ) ответственность за гуманитарный кризис в Алёшках Херсонской области. В дипмиссии заявили, что украинские военные обстреливают город, препятствуют эвакуации раненых и атакуют колонны с гуманитарными грузами.

Поводом для комментария стала публикация П. Андрусечко в польской «Газете Выборчей» от 14 октября. По оценке посольства, автор статьи бездоказательно обвинил российские власти в «геноциде» жителей Алёшек, опираясь на заявления главаря киевского руководства Владимира Зеленского и неназванные источники. В дипмиссии назвали публикацию антироссийским информационным вбросом и обвинили польские СМИ в распространении утверждений Киева. По версии посольства, происходящее пытаются представить по сценарию событий в Буче.

«Обращаем внимание на то, что ответственность за тяжёлую гуманитарную ситуацию в Алёшках целиком и полностью лежит на боевиках киевского режима, которые регулярно наносят удары по данному населённому пункту с использованием артиллерии, РСЗО и беспилотников, не позволяют осуществлять эвакуацию тяжелобольных и раненых из города, атакуют конвои с гуманитарными грузами. У военнослужащих Армии России нет ни малейшей причины «нападать» на своих сограждан в российском городе Алёшки», — говорится в комментарии.

Ранее глава российской делегации на венских переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Москва призвала Киев и западные страны — участницы ОБСЕ прекратить распространение недостоверных сведений о ситуации в Алёшках Херсонской области. Дипломат потребовала от международных организаций объективной оценки действий Киева в отношении города.