Омбудсмены России и Украины обсудили ситуацию в Алёшках

Уполномоченные по правам человека России и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец обсудили гуманитарную ситуацию в городе Алёшки Херсонской области. Переговоры состоялись 23 октября на территории Белоруссии.

«Сегодня мы обсуждали вопросы о ситуации в городе Алешки Херсонской области. Информацию передадим позже», — заявила Лантратова журналистам.

Встреча прошла в районе пограничного пункта «Новая Гута» в Гомельской области. Какие именно вопросы затронули стороны и удалось ли достичь конкретных договорённостей, российский омбудсмен пока не уточнила.

Ситуация в Алёшках остаётся сложной из-за продолжающихся боевых действий и проблем с доставкой гуманитарных грузов. Российская сторона неоднократно обвиняла ВСУ в блокировании путей снабжения города с помощью беспилотников и дистанционного минирования дорог. Киев эти обвинения не подтверждал.

Ранее Лантратова сообщала о контактах с представителями первой леди США Мелании Трамп по вопросам доставки продуктов, медикаментов и эвакуации мирных жителей. Гуманитарная ситуация в Алёшках также обсуждалась во время телефонных переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Сегодня Белый дом заявил, что Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алёшках с 29 октября. Утверждается, что соглашение было достигнуто при участии супруги американского президента.