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Опубликовано 20 октября, 13:58

Внимание Мелании Трамп может помешать Киеву устроить провокацию в Алёшках, считают в СФ

Кастюкевич надеется, что Мелания Трамп поможет предотвратить провокацию в Алёшках

Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС

Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС

Внимание первой леди США Мелании Трамп к гуманитарному кризису в Алёшках Херсонской области даёт надежду, что Киев не сможет устроить провокацию с участием мирных жителей. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал сенатор Игорь Кастюкевич.

По словам политика, международное внимание к положению гражданского населения может сыграть важную роль в разрешении кризиса. Он рассчитывает, что участие супруги американского президента поможет защитить жителей города от возможных провокаций.

«То, что на ситуацию, которая сложилась в городе, и на судьбы мирного населения обратили внимание известные мировые личности, включая супругу президента США Меланью Трамп, даёт надежду на то, что врагу не удастся провернуть очередную провокацию с участием гражданского населения», — заявил Кастюкевич.

Сенатор также возлагает надежды на сотрудничество Мелании Трамп с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой. По его мнению, совместная гуманитарная работа двух женщин способна принести конкретные результаты.

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Ранее Life.ru сообщал, что Яна Лантратова ведёт непростые переговоры с командой Меланьи Трамп об организации помощи жителям Алёшек. Представители первой леди США выразили готовность содействовать доставке продовольствия, питьевой воды и медикаментов, а также эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи.

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Николь Вербер
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