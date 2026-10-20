Внимание первой леди США Мелании Трамп к гуманитарному кризису в Алёшках Херсонской области даёт надежду, что Киев не сможет устроить провокацию с участием мирных жителей. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал сенатор Игорь Кастюкевич.

По словам политика, международное внимание к положению гражданского населения может сыграть важную роль в разрешении кризиса. Он рассчитывает, что участие супруги американского президента поможет защитить жителей города от возможных провокаций.

«То, что на ситуацию, которая сложилась в городе, и на судьбы мирного населения обратили внимание известные мировые личности, включая супругу президента США Меланью Трамп, даёт надежду на то, что врагу не удастся провернуть очередную провокацию с участием гражданского населения», — заявил Кастюкевич.

Сенатор также возлагает надежды на сотрудничество Мелании Трамп с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой. По его мнению, совместная гуманитарная работа двух женщин способна принести конкретные результаты.

Ранее Life.ru сообщал, что Яна Лантратова ведёт непростые переговоры с командой Меланьи Трамп об организации помощи жителям Алёшек. Представители первой леди США выразили готовность содействовать доставке продовольствия, питьевой воды и медикаментов, а также эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи.