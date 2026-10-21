Путин поблагодарил Дональда и Меланию Трамп за помощь в гуманитарных вопросах

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа и первую леди США Меланию Трамп за содействие в решении гуманитарных вопросов. Эта тема прозвучала во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

«Президент Трамп уделяет особое внимание в урегулировании украинского конфликта прежде всего по гуманитарным соображениям», — сказал российский лидер.

Встреча Путина и Уиткоффа проходит 21 октября в Константиновском дворце. Главной темой переговоров стало украинское урегулирование. Американский представитель прибыл в Россию после консультаций в Осло, где обсуждал возможные параметры мирного соглашения с Владимиром Зеленским и европейскими партнёрами.

В ходе беседы российский президент также поблагодарил Трампа за внимание к завершению конфликта. Кроме того, Москва выразила заинтересованность в восстановлении экономических связей с Вашингтоном.

Уиткофф, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за освобождение американца Стивена Хаббарда, отбывавшего наказание в России. Путин сообщил, что тот уже находится в аэропорту Пулково.