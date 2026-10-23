Песков: РФ приветствует усилия Мелании Трамп по гуманитарной операции в Алёшках
Мелания Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein
Москва приветствует усилия первой леди США Мелании Трамп в вопросе организации гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, при непосредственном участии супруги Дональда Трампа в этом направлении была проделана большая работа. Помимо неё, в этом были задействованы российский омбудсмен Яна Лантратова и украинский — Дмитрий Лубинец.
Ранее Белый дом сообщил о достижении договорённости между РФ и Украиной о прекращении боевых действий в Алёшках. Соглашение вступит в силу 29 октября, оно призвано содействовать доставке гуманитарной помощи и эвакуации местных жителей.
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