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Опубликовано 23 октября, 18:17

Песков: РФ приветствует усилия Мелании Трамп по гуманитарной операции в Алёшках

Мелания Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein

Мелания Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein

Москва приветствует усилия первой леди США Мелании Трамп в вопросе организации гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, при непосредственном участии супруги Дональда Трампа в этом направлении была проделана большая работа. Помимо неё, в этом были задействованы российский омбудсмен Яна Лантратова и украинский — Дмитрий Лубинец.

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Ранее Белый дом сообщил о достижении договорённости между РФ и Украиной о прекращении боевых действий в Алёшках. Соглашение вступит в силу 29 октября, оно призвано содействовать доставке гуманитарной помощи и эвакуации местных жителей.

Больше новостей о гуманитарных договорённостях и международных переговорах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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