Донбасс без пушек, Украина без НАТО: Что США предлагают в обмен на мир

Вашингтон рассматривает новый вариант урегулирования украинского конфликта, предусматривающий создание демилитаризованной территории в Донбассе и отказ Киева от вступления в НАТО. Обсуждаются также экономические уступки Москве и возобновление энергетического сотрудничества с Европой. Об этом пишет The Economist со ссылкой на украинских чиновников.

Согласно рассматриваемым предложениям, Украина может получить финансовые инвестиции и более определённые перспективы присоединения к Евросоюзу. Таким образом, экономические гарантии и европейская интеграция должны стать частью возможного мирного соглашения.

Для России предполагаются другие преимущества. Среди них — частичное смягчение западных санкций, восстановление отношений с рядом государств и заключение крупных коммерческих договорённостей с Соединёнными Штатами.

Отдельное место в обсуждаемой инициативе занимает энергетика. Не исключается возвращение российского природного газа на европейский рынок, в том числе с использованием газопровода «Северный поток». При этом окончательное содержание документа и готовность сторон принять перечисленные условия пока остаются неизвестными.