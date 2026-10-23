Евросоюз пообещал не мешать Трампу помирить Россию с Украиной

Евросоюз не собирается препятствовать дипломатическим усилиям президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта или соперничать с Вашингтоном за ведущую роль в этом процессе. При необходимости Брюссель может направить собственного переговорщика. Об этом председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил в интервью Rapporteur.

Глава Евросовета пояснил, что участие европейской стороны будет зависеть от организации будущего диалога. Рассматриваются различные способы взаимодействия, включая назначение специального представителя и использование действующих дипломатических каналов.

«В зависимости от формата переговоров мы можем задействовать специального посланника, а также использовать дипломатические или политические каналы связи», — подчеркнул Кошта.

Вопрос о представительстве ЕС остаётся открытым уже несколько месяцев. На саммите 18–19 июня европейские лидеры не смогли определиться ни с кандидатурой переговорщика с Москвой, ни с возможной повесткой. Тогда в Брюсселе сочли диалог преждевременным, подчеркнув, что объединение намерено поддерживать Украину, а не выступать нейтральным посредником.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности обсуждать урегулирование с европейскими государствами. При этом Москва считает, что поставки вооружений Киеву исключают возможность беспристрастного посредничества со стороны ЕС.

Ранее Life.ru сообщал о возможном начале прямых переговоров европейских лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным. СМИ пишут, что в ЕС рассматривают возможность самостоятельного диалога с Москвой, поскольку попытки повлиять на позицию Трампа не принесли ожидаемых результатов.