Действующие европейские политики не обладают качествами, необходимыми для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы, историк и политолог Николай Стариков. По его словам, представлять Европу должен человек, способный вести серьёзный и конструктивный диалог.

Стариков усомнился в способности политиков ЕС вести переговоры по Украине. Видео © Life.ru

«Переговорщик от Европы должен обладать солидностью и здравомыслием. Ни того ни другого у предложенных переговорщиков нет», — заявил парламентарий.

Стариков считает, что нынешним европейским лидерам не хватает подхода, который прежде позволял выстраивать отношения с Москвой. В качестве примера он привёл немецких политиков прошлого, сумевших наладить и поддерживать сотрудничество с Россией.

«Именно поэтому появляются фигуры немецких политиков прошлого, которые налаживали сотрудничество, поддерживали его, кто проявлял здравомыслие. Нет сегодня таких людей, поэтому их ищут в прошлом», — заключил Стариков.