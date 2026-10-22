«Ищите в прошлом»: В Госдуме назвали 2 качества идеального переговорщика ЕС с Путиным
Депутат Стариков: России нужно здравомыслие от кандидатов в переговорщики от ЕС
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Действующие европейские политики не обладают качествами, необходимыми для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы, историк и политолог Николай Стариков. По его словам, представлять Европу должен человек, способный вести серьёзный и конструктивный диалог.
Стариков усомнился в способности политиков ЕС вести переговоры по Украине. Видео © Life.ru
«Переговорщик от Европы должен обладать солидностью и здравомыслием. Ни того ни другого у предложенных переговорщиков нет», — заявил парламентарий.
Стариков считает, что нынешним европейским лидерам не хватает подхода, который прежде позволял выстраивать отношения с Москвой. В качестве примера он привёл немецких политиков прошлого, сумевших наладить и поддерживать сотрудничество с Россией.
«Именно поэтому появляются фигуры немецких политиков прошлого, которые налаживали сотрудничество, поддерживали его, кто проявлял здравомыслие. Нет сегодня таких людей, поэтому их ищут в прошлом», — заключил Стариков.
Ранее Life.ru рассказывал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Евросоюз определиться с единым представителем на переговорах по Украине. По её мнению, все 27 стран объединения должны согласовать кандидатуру с общим мандатом либо поручить эту задачу группе государств. По данным Politico, европейские страны обсуждают, кто сможет представлять ЕС на прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным по украинскому урегулированию.
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