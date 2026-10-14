«Европа выглядит инфантильно»: Мелони потребовала назначить единого переговорщика по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Евросоюз определиться, кто будет представлять Европу на возможных переговорах по Украине. По её мнению, 27 странам следует либо выбрать единого переговорщика с общим мандатом, либо официально поручить эту роль более узкой группе государств.

«Я продолжаю настаивать на том, чтобы 27 стран определили авторитетную фигуру, наделённую общим мандатом и способную донести до переговорного стола позицию Европы», — заявила Мелони в сенате перед саммитом ЕС.

Если договориться об одном представителе не получится, Рим готов рассмотреть другой формат. В частности, Мелони допустила, что Франция, Германия и Великобритания в формате E3 могут получить официальный мандат выступать от имени всех европейских стран.

Мелони считает, что ЕС не должен оставаться в стороне от обсуждения украинского урегулирования. При этом для неё важнее не конкретный участник переговоров, а то, кого он представляет и какую общую позицию доносит. Разногласия европейских стран вокруг самого формата диалога премьер назвала признаком слабости: «Европа, разделившаяся из-за форматов, производит инфантильное впечатление», — сказала она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские страны пытаются активнее включиться в украинское урегулирование. В частности, он объяснял стремление Германии подключиться к переговорам желанием «не отстать от поезда».

Проблема с единым переговорщиком от Европы обсуждается уже несколько месяцев, однако страны ЕС так и не смогли согласовать ни кандидатуру, ни формат его работы. Весной среди возможных представителей называли главу Евросовета Антониу Кошту, экс-президента Финляндии Саули Ниинистё, бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и экс-премьера Италии Марио Драги. Кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, которого Владимир Путин называл предпочтительным собеседником, в Европе встретили без единства: глава евродипломатии Кая Каллас выступила против неё, а Берлин также не поддержал такой вариант. Спор идёт не только о конкретной фигуре, но и о её полномочиях — должен ли переговорщик представлять все 27 стран ЕС или инициативу возьмут на себя отдельные государства.