«Какие здесь риски? Никаких»: В Германии призвали Европу сесть за стол переговоров с Москвой

Европе следует начать переговоры с Россией после заявления президента РФ Владимира Путина о готовности к диалогу. Такое мнение высказал бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью NZZ.

Он обратил внимание, что российский президент допустил участие в контактах не только экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, но и другого представителя европейских стран. При этом бывший министр подчеркнул, что позицию ЕС необходимо согласовывать с Украиной. Экс-глава МИД призвал прислушаться к позиции Путина.

«И тогда я, будь я Европой, сказал бы: «Хорошо, мы верим тебе на слово». Какие здесь риски? Никаких», — отметил Габриэль.

По его мнению, само упоминание конкретной кандидатуры может означать, что именно её в итоге не выберут. Однако предложение о встрече с иным посредником оставляет возможность для продолжения дипломатии. Габриэль также считает маловероятным выдвижение Шрёдера на роль переговорщика с Москвой. Других возможных кандидатов он не назвал.

Ранее действующий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС готов к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Европа должна участвовать в возможном переговорном процессе вместе с США. Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера лучшим кандидатом на роль переговорщика от Евросоюза. По его словам, этому человеку можно доверять, а в сложных дипломатических манёврах это решающее качество. Однако право выбора оставлено за ЕС.