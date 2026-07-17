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17 июля, 04:28

Захарова: Россия не откажется от реальных предложений США по Украине

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Россия не станет отвергать реальные предложения США по урегулированию конфликта вокруг Украины. Позицию Москвы в эфире программы «Большая игра» на Первом канале изложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала подход администрации президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту. Она отметила, что российское руководство определило цели и поставило необходимые задачи.

«Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается. А так помним и знаем, что сказал президент (РФ Владимир Путин. — Прим. Life.ru): «Работайте, братья», — сказала Захарова.

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Ранее Захарова обвинила Украину в имитации переговорной активности во время встречи с российской делегацией в Стамбуле. По её словам, представители Киева публично критиковали состав и уровень делегации РФ, которую возглавлял помощник президента Владимир Мединский. При этом стороны всё же провели переговоры и достигли договорённостей, в том числе по обменам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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