Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинская сторона во главе с Владимиром Зеленским имитировала переговорную активность в Стамбуле летом прошлого года, устроив «цирк на колёсах». Заявление дипломата прозвучало в эфире Первого канала.

«Была направлена соответствующая делегация во главе с господином (помощником президента РФ Владимиром. — Прим. Life.ru) Мединским, которая состояла из экспертов. Потом мы увидели вот этот цирк на колёсах в прямом смысле слова», — сказала Захарова.

Захарова разъяснила, что «цирком на колёсах» она назвала поведение представителей Киева. Они сетовали на состав и уровень российской делегации, а Зеленский постоянно публично высказывался на эту тему. Однако переговоры всё же состоялись с достижением договорённостей, в том числе по обменам между сторонами.

«Дальше точно так же аррогантно, как киевский режим эти переговоры запросил и начал, точно так же они их и завершили», — отметила дипломат.

Турция намерена и дальше вести активную дипломатию ради завершения конфликта на Украине, в том числе Анкара рассчитывает устроить очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом. Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан признал, что последние события вызывают у него опасения. По его словам, дипломатия сейчас застопорилась, зато боевые действия только обостряются. Он добавил, что Турция продолжит наращивать прямые усилия, чтобы вновь свести стороны за переговорным столом.