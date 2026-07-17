Захарова: Украина устроила цирк вокруг переговоров с Россией в Турции
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинская сторона во главе с Владимиром Зеленским имитировала переговорную активность в Стамбуле летом прошлого года, устроив «цирк на колёсах». Заявление дипломата прозвучало в эфире Первого канала.
«Была направлена соответствующая делегация во главе с господином (помощником президента РФ Владимиром. — Прим. Life.ru) Мединским, которая состояла из экспертов. Потом мы увидели вот этот цирк на колёсах в прямом смысле слова», — сказала Захарова.
Захарова разъяснила, что «цирком на колёсах» она назвала поведение представителей Киева. Они сетовали на состав и уровень российской делегации, а Зеленский постоянно публично высказывался на эту тему. Однако переговоры всё же состоялись с достижением договорённостей, в том числе по обменам между сторонами.
«Дальше точно так же аррогантно, как киевский режим эти переговоры запросил и начал, точно так же они их и завершили», — отметила дипломат.
Турция намерена и дальше вести активную дипломатию ради завершения конфликта на Украине, в том числе Анкара рассчитывает устроить очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом. Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан признал, что последние события вызывают у него опасения. По его словам, дипломатия сейчас застопорилась, зато боевые действия только обостряются. Он добавил, что Турция продолжит наращивать прямые усилия, чтобы вновь свести стороны за переговорным столом.
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