Захарова заявила, что Киев «щёлкнул Запад по носу» терактом в Монако

Киев унизил западные страны, допустив теракт против украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Нападение произошло в Монако и привело к тяжёлым травмам нескольких человек. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Дипломат отметила, что западные страны долгое время поддерживали украинские власти. При этом они не осудили нападение даже в неофициальном порядке.

«(Киев. — Прим. Life.ru) щёлкнул Запад по носу, совершив теракт в Монако. Это, безусловно, уже новый уровень унижения тех, кто за них вступался», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что Россия не получила от НАТО никакой реакции на произошедшее. По её словам, осуждения не последовало ни публично, ни по дипломатическим каналам.

При взрыве пострадали Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Все трое получили тяжёлые травмы.

Ранее Ермолаев обвинил Главное управление разведки Минобороны Украины в организации покушения. Он утверждает, что материалы расследования указывают на возможное участие действующих сотрудников украинской разведки. Бизнесмен также допустил, что к подготовке нападения могли иметь отношение люди, связанные с нынешним или прежним руководством ведомства.