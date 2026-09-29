«Не отстать от поезда»: Лавров раскрыл, зачем Германия пытается вклиниться в переговоры по Украине

Германия пытается активнее включиться в процесс урегулирования конфликта вокруг Украины, чтобы «не отстать от поезда». Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров на полях XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мне трудно судить, чего добивается Германия. Я думаю, одно из объяснений, которое на поверхности, — это просто желание не отстать от поезда», — сказал министр.

По словам Лаврова, в Берлине, вероятно, исходят из того, что дипломатический процесс уже набрал определённый ход. При этом глава российского внешнеполитического ведомства оговорился, что не берётся оценивать, насколько это соответствует действительности.

Министр также связал украинский кризис с более широким комплексом общеевропейских проблем. Других возможных мотивов действий Германии в приведённом комментарии он не назвал.

XXIII ежегодное заседание клуба «Валдай» проходит в Московской области с 28 сентября по 1 октября.

Заявление прозвучало на фоне недавних контактов Москвы и Берлина. 28 сентября замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский сообщил, что встреча Лаврова с главой германского внешнеполитического ведомства Йоханном Вадефулем в Нью-Йорке состоялась по инициативе немецкой стороны. По его словам, Берлин мог стремиться продемонстрировать сохранение каналов связи с Россией.