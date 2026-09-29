Вадефулю пришлось смиренно слушать насмешки Лаврова в штаб-квартире ООН
NZZ: Лавров насмехался над Вадефулем после его уступки ради встречи
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Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль ради переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым отступил от прежнего подхода Берлина к контактам с Москвой. Так встречу министров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке оценила швейцарская Neue Zürcher Zeitung.
Как отмечает издание, германская сторона прежде не готова была даже начать диалог с Россией, пока не достигнуто прекращение огня на Украине. Однако 26 сентября Вадефуль провёл с Лавровым первую за четыре с половиной года очную встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран. Разговор продолжался чуть более 20 минут.
«И в благодарность за эту уступку Вадефулю пришлось впоследствии выслушивать насмешки Лаврова. Тем не менее, стремление к диалогу было правильным решением», — говорится в материале Neue Zürcher Zeitung.
После переговоров российский министр заявил, что не услышал от немецкого коллеги ничего принципиально нового. Сам Вадефуль объяснял необходимость контакта вопросами безопасности и ситуацией с экспортом продовольствия через Чёрное море.
Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле не увидели признаков изменения курса Германии после встречи Лаврова и Вадефуля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом назвал сам факт возобновления прямого общения позитивным, подчеркнув, что наличие диалога предпочтительнее его отсутствия. При этом в МИД РФ не поняли, зачем вообще нужна была эта встреча.
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