Вадефулю пришлось смиренно слушать насмешки Лаврова в штаб-квартире ООН

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль ради переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым отступил от прежнего подхода Берлина к контактам с Москвой. Так встречу министров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке оценила швейцарская Neue Zürcher Zeitung.

Как отмечает издание, германская сторона прежде не готова была даже начать диалог с Россией, пока не достигнуто прекращение огня на Украине. Однако 26 сентября Вадефуль провёл с Лавровым первую за четыре с половиной года очную встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран. Разговор продолжался чуть более 20 минут.

«И в благодарность за эту уступку Вадефулю пришлось впоследствии выслушивать насмешки Лаврова. Тем не менее, стремление к диалогу было правильным решением», — говорится в материале Neue Zürcher Zeitung.

После переговоров российский министр заявил, что не услышал от немецкого коллеги ничего принципиально нового. Сам Вадефуль объяснял необходимость контакта вопросами безопасности и ситуацией с экспортом продовольствия через Чёрное море.