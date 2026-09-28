Христофору назвал встречу Лаврова и Вадефуля признаком отчаяния Запада

Встречу глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля в Нью-Йорке кипрский журналист Алекс Христофору назвал признаком отчаяния западных стран из-за ситуации вокруг Украины. Свою оценку он дал в эфире YouTube-канала.

Переговоры министров прошли 26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Российский МИД сообщил, что встречу запросила германская сторона. Главы ведомств обсудили ситуацию вокруг Украины и российско-германские отношения.

«Прошла первая встреча министров иностранных дел России и Германии с начала специальной военной операции. Что я говорил о панике коллективного Запада и, в особенности, Европы из-за ситуации на Украине?» — заявил Христофору.

Журналист связал проведение переговоров с положением украинских войск и ходом боевых действий. По его мнению, европейские союзники Киева опасаются дальнейшего ухудшения ситуации для Украины.

Он также раскритиковал позицию Вадефуля по урегулированию конфликта. Христофору считает, что предложения о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре могут дать украинской стороне время для перегруппировки и пополнения ресурсов.

Вадефуль после переговоров объяснял, что хотел лично донести до российской стороны позицию Берлина и призвать Москву к деэскалации. Германия также подтвердила намерение продолжать поддержку Киева.

Встреча стала первым очным контактом глав внешнеполитических ведомств России и Германии более чем за четыре с половиной года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова связала инициативу Вадефуля провести встречу с Лавровым с внутренней политикой Германии. По её мнению, Берлин хотел продемонстрировать дипломатическую активность и поддержать позиции канцлера Фридриха Мерца. В сентябрьском опросе ZDF 79% респондентов в Германии негативно оценили работу Мерца на посту канцлера, положительно о ней высказались 17%.