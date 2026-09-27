Спасти Фридриха: Захарова раскрыла, ради кого глава МИД ФРГ запросил встречу с Лавровым

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил переговоры с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, чтобы продемонстрировать немцам дипломатическую активность, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, встреча также была нужна Берлину на фоне падения рейтинга канцлера Фридриха Мерца.

Захарова предположила, что именно внутриполитическими причинами можно объяснить инициативу немецкой стороны.

«У меня есть предположение, что эти переговоры, которые они запросили и которые обернулись вот этим зачитыванием текста по бумажке, нужны были только для того, чтобы каким-то образом продемонстрировать немцам некую активность», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, речь шла об активности официального Берлина «на дипломатической ниве». Она связала её с положением главы немецкого правительства.

«Всё это нужно было для того, чтобы хоть как-то, хоть каким-то образом подправить падающий рейтинг Мерца», — подчеркнула представитель МИД РФ в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Лавров и Вадефуль встретились 26 сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, причём, по данным МИД РФ, переговоры состоялись по просьбе германской стороны. Главы внешнеполитических ведомств обсудили Украину и состояние российско-германских отношений, которые в последние годы остаются напряжёнными. В начале сентября Вадефуль заявлял, что Берлин заинтересован в возвращении к конструктивным отношениям с Москвой, однако связывал это с урегулированием украинского конфликта.

Встреча прошла на фоне серьёзных внутриполитических проблем правительства Фридриха Мерца: сентябрьский опрос ZDF показал, что 79% респондентов негативно оценивают работу канцлера и лишь 17% — положительно. По данным ARD-DeutschlandTREND, положительно работу Мерца оценивали 13% опрошенных, а деятельностью правящей коалиции были недовольны 84%. Тем временем опрос института Forsa для RTL и N-TV показал, что работой Мерца довольны лишь 10% респондентов.