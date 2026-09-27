«Очень странно»: Ульянов ответил главе МИД Германии на выпад о переговорах

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал странным заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о дипломатических усилиях Берлина по украинскому урегулированию. Поводом стала публикация немецкого министра в соцсети X после его встречи с Сергеем Лавровым в США.

Вадефуль заявил, что Германия будет использовать дипломатические инструменты, если Россия «всерьёз приступит к переговорам», направленным на достижение устойчивого мира на Украине.

Ульянов в ответе на этот пост отметил, что дипломатическая работа не должна зависеть от позиции другой стороны.

«Очень странное последнее предложение. Обычно министр иностранных дел и его ведомство должны заниматься дипломатией независимо от позиции России», — написал российский постпред.

Контакты между российскими и немецкими дипломатами возобновились после длительного периода ограниченного взаимодействия. Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе контактов стороны обсуждали международную повестку и ситуацию вокруг Украины.