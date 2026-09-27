«Откройте Евангелие»: Захарова ответила главе МИД ФРГ на слова о мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе МИД Германии Йоханну Вадефулю цитатой из Евангелия от Матфея после его заявления о стремлении Москвы к миру. Комментарий дипломат дала Zvezdanews.

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас», — процитировала Захарова седьмую главу Евангелия от Матфея.

Она пояснила, что напомнила этот отрывок Вадефулю как члену Христианско-демократического союза Германии. По словам дипломата, так у немецкого министра появится повод открыть Евангелие.

Поводом для реакции стали слова Вадефуля после его переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Глава МИД ФРГ заявил, что Германия, Европа и другие страны заинтересованы в мире, а Россия, по его мнению, должна продемонстрировать такое же стремление.

Встреча министров состоялась 26 сентября на полях Генассамблеи ООН и стала первой очной двусторонней беседой глав внешнеполитических ведомств двух стран более чем за четыре с половиной года. По данным МИД РФ, на переговорах обсуждались российско-германские отношения и ситуация вокруг Украины. Сама встреча продолжалась чуть более 20 минут.