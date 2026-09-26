Совесть России абсолютно чиста, в отличие от Германии и Франции. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, комментируя переговоры с немецким коллегой на полях Генассамблеи ООН.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Вадефуль зачитал подготовленный текст, отражавший официальную линию Берлина. Лавров также выразил мнение, что немецкий министр воспринимал сам факт встречи как определённую уступку.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что во время переговоров Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля на столе находился доклад о событиях в Буче. Документ озаглавлен «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Это расследование Международного общественного трибунала. По словам Захаровой, во время встречи Вадефуль положил свой блокнот поверх доклада.