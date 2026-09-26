Доклад Международного общественного трибунала по событиям в Буче оказался на столе во время переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с немецким коллегой Йоханном Вадефулем. На эту деталь встречи обратила внимание официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Речь идёт о расследовании под названием «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Российская сторона ссылается на содержащиеся в нём данные как на подтверждение своей позиции о том, что события в городе были инсценированы. Киев и западные страны обвинения в адрес России считают обоснованными, Москва их отвергает.

Видео © Telegram/Мария Захарова

По словам Захаровой, во время встречи Вадефуль положил свой блокнот поверх доклада. Дипломат расценила этот жест как попытку не обращать внимания на лежавший перед ним документ и сопроводила публикацию фразой «правда глаза колет».

Лавров в последние дни неоднократно поднимал тему Бучи на полях Генассамблеи ООН. В частности, экземпляр этого же доклада он передал генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и призвал изучить изложенные в нём материалы. Документ также получил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который заявил, что намерен с ним ознакомиться.