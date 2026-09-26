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Регион
Опубликовано 26 сентября, 17:50

Лавров: Мерц занимается созданием Четвёртого рейха

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Германии пытаются снова создать Четвертый рейх. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что стоит за этим никто иной, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По словам Лаврова, Мерц говорил о том, что Германия должна вновь стать главной военной силой Европы. Российский министр заявил, что считает такие слова не случайной оговоркой.

«Мы видим попытки создания Четвертого рейха — канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Германия вновь должна стать главной военной силой Европы, и это не оговорка», — отметил он.

«Продолжает дело Третьего рейха»: Политолог оценил опубликованные СВР выводы о Мерце
«Продолжает дело Третьего рейха»: Политолог оценил опубликованные СВР выводы о Мерце

Ранее Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении создать самую мощную армию в Европе. Заместитель председателя Совета безопасности РФ провёл параллель с эпохой Третьего рейха. Он поинтересовался, не перепутано ли время, и напомнил, что на дворе 2026 год, а не 1933-й. Позже Медведев разместил изображение Мерца, оформленное в стилистике, вызывающей ассоциации с формой СС.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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