Лавров: Мерц занимается созданием Четвёртого рейха

В Германии пытаются снова создать Четвертый рейх. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что стоит за этим никто иной, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По словам Лаврова, Мерц говорил о том, что Германия должна вновь стать главной военной силой Европы. Российский министр заявил, что считает такие слова не случайной оговоркой.

«Мы видим попытки создания Четвертого рейха — канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Германия вновь должна стать главной военной силой Европы, и это не оговорка», — отметил он.

Ранее Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении создать самую мощную армию в Европе. Заместитель председателя Совета безопасности РФ провёл параллель с эпохой Третьего рейха. Он поинтересовался, не перепутано ли время, и напомнил, что на дворе 2026 год, а не 1933-й. Позже Медведев разместил изображение Мерца, оформленное в стилистике, вызывающей ассоциации с формой СС.